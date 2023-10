La salma di Marcello Vinci ritorna in Italia

Dopo una lunga attesa, è stata finalmente fissata la data del ritorno in Italia della salma di Marcello Vinci, il giovane di 30 anni originario di Fasano che è deceduto in Cina in circostanze misteriose.

Il corpo di Marcello arriverà all’aeroporto di Fiumicino il 27 ottobre, dove verrà accolto dai suoi genitori e numerosi amici. Il giovane, molto conosciuto nella frazione di Torre Canne, aveva dedicato parte della sua vita agli studi internazionali, laureandosi con una tesi sul rapporto tra il Dragone e il Made in Italy. Inoltre, aveva frequentato un corso presso la Beijing Language and Culture University e lavorava come interprete per un’azienda italiana in Cina, dove risiedeva dal 2017. Nonostante un post sui social a fine 2022 in cui annunciava che sarebbe stato il suo ultimo anno nel paese orientale, nessuno avrebbe mai immaginato un così tragico epilogo.

La famiglia di Marcello non condivide l’ipotesi del suicidio avanzata dalle autorità cinesi. Pertanto, aspetta che l’esame autoptico venga condotto in Italia, per ottenere una chiara comprensione delle circostanze della morte del giovane.

Al momento, non è ancora certo se la salma verrà trasportata a Fasano per le ultime cerimonie funebri. Le Procure di Roma e Brindisi hanno infatti aperto un fascicolo sull’incidente, indicando che ulteriori indagini potrebbero essere necessarie per fare luce sulla tragica vicenda di Marcello Vinci.