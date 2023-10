Bari, al via la promozione della salute a scuola e nei servizi educativi

Bari, al via la promozione della salute a scuola La Promozione della salute nel contesto scolastico può essere definita come qualsiasi attività intrapresa per migliorare e/o proteggere la salute di tutti i soggetti della comunità scolastica, e in tal senso implica sviluppo di competenze individuali, politiche per una scuola sana, ambienti scolastici come luoghi di benessere fisico e sociale, curricula educativi per la salute, collegamenti e attività comuni con altri servizi rivolti alla cittadinanza e con i servizi sanitari.

L’obiettivo è di spiegare in che modo e perché la promozione della salute nelle scuole è importante; di mostrare quanto siano fondamentali una politica di gestione scolastica coerente, una buona direzione e un buon inquadramento; di ricordare come la promozione della salute nelle scuole sia basata su evidenze scientifiche validate e su pratiche di qualità individuate in tutto il mondo.

Le evidenze scientifiche mostrano come le problematiche individuali inerenti la salute – come ad esempio un’alimentazione equilibrata, l’abuso di sostanze psico-attive e la salute mentale – siano legate ad un approccio globale alla salute e alla promozione della stessa. Si tratta di favorire lo sviluppo della promozione della salute e l’innovazione dei sistemi educativi.

Il catalogo 2023-2024 della Regione Puglia, giunto alla 12esima edizione, offre agli studenti di tutte le scuole pugliesi da 0 a 18 anni programmi di educazione alla salute su: nutrizione e attività motoria, contrasto alle dipendenze, comportamenti a rischio, promozione delle vaccinazioni, salute e ambiente, sicurezza in casa in strada e a lavoro, benessere mentale, vaccinazioni, affettività, sessualità e malattie sessualmente trasmissibili.

Sono centinaia le scuole che ogni anno aderiscono e la promozione della salute rientra nei Lea, i livelli essenziali di assistenza che la Regione deve assicurare, in un’ottica di prevenzione e di risparmio nelle cure di potenziali ammalati futuri.

Si tratta del programma di educazione alla salute rivolto agli studenti pugliesi e dedicati, in particolare, alla prevenzione come strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda europea 2030.

E’ stato presentato oggi l’elenco delle attività di promozione della salute nelle scuole in Puglia. In conferenza stampa sono intervenuti l’assessore alla Sanità Rocco Palese, il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro, Mario Trifiletti dell’Ufficio Scolastico Regionale, il dirigente della sezione Promozione della Salute Onofrio Mongelli, il dirigente del servizio Promozione della Salute, Nek Albano e il responsabile del Programma regionale Prevenzione ‘Scuola e Salute’, Pasquale Pedote.

La Regione Puglia fin dal 2011 ha regolamentato le azioni di Promozione della salute nel mondo della scuola, con un protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Assessore alla Sanità Rocco Palese: “Questa iniziativa si consolida anche quest’anno. L’educazione alla salute e al benessere, all’igiene e alla prevenzione sono fondamentali. Ma penso anche alla prevenzione delle tossicodipendenze o dell’alcolismo, perché spesso c’è una carenza di informazione sui danni che possono provocare. E le conseguenze ci sentono dopo anni. Sono importanti anche le parti sul fumo, sull’igiene, l’uso dei farmaci, sugli stili di vita e di alimentazione. C’è una vasta scelta di argomenti a disposizione delle scuole che possono essere motori di prevenzione e promozione della salute: su questo continueremo ad investire».