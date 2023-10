In una villa situata nella provincia di Taranto, un tragico incidente ha visto protagonista un piccolo di soli 4 anni. Il bambino è stato inaspettatamente travolto da un cancello scorrevole, che sembra essere uscito dai binari.

Taranto: bambino di 4 anni travolto da cancello; salvo ma con fratture

La caduta del cancello ha causato al bambino fratture multiple a una delle sue gambe. Fortunatamente, secondo i primi accertamenti medici, il piccolo non ha subito traumi cranici o addominali e non è in pericolo di vita.

Il rapido intervento dei familiari, presenti al momento dell’incidente, è stato fondamentale. Hanno liberato il bambino incastrato sotto il pesante cancello e l’hanno trasportato in auto all’ospedale Giannuzzi di Manduria.

Successivamente, è stato trasferito e ricoverato nel reparto di traumatologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le autorità locali stanno indagando per far luce sulla dinamica del tragico episodio.