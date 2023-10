Una “Bellissimissima” sorpresa al MarTa con Alfa

Alfa è il nome d’arte di Andrea De Filippi. E’ un giovane di 23 anni originario di Genova. Oggi, come Angelina, ha abbracciato i giovani tarantini, in un concerto tenutosi al Museo nazionale archeologico di Taranto. La rassegna è Musica Fluida.

Alfa è stato entusiasta della visita guidata al Museo Archeologico ed ha detto che, secondo il suo parere, i musei dovrebbero essere accessibili e coinvolgenti per i ragazzi, come strumento per avvicinarli alla cultura, e che li considera un patrimonio inestimabile da custodire.

Inoltre ha detto che eventi come quello di oggi, sono un segnale positivo per attrarre l’interesse dei giovani e condurli alla scoperta delle meraviglie del Museo archeologico nazionale.

Poi si è soffermato sul suo successo, “Bellissimissima,” ammettendo di essere stato preso alla sprovvista da una risposta così entusiasta da parte del pubblico. Però ha detto di essere felice per ciò che è accaduto.

Non accetta di essere visto come prodigio dai giovani ma ha detto di sentirsi un coetaneo che condivide la sua passione per la musica.

Per la cronaca, “Bellissimissima” ha raggiunto il doppio disco di platino ed è stato seguito da oltre 415.000 iscritti al suo canale YouTube, oltre a vantare un seguito di oltre 1,5 milioni di persone su TikTok.

Le sue canzoni hanno ottenuto più di 511 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 160 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I suoi brani sono stati condivisi in oltre 500.000 video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati tra le tendenze su YouTube.

A guidare Alfa nella visita del Museo, prima del concerto che ha fatto cantare a squarcia gola gli studenti presenti, è stata la direttrice Claudia Lucchese, accompagnata, per l’occasione, dal direttore artistico dell’Ico Magna Grecia, Piero Romano.