Iniziato il “Road to Trofeo del Mare – Città di Taranto”

“A nome di tutti i partecipanti, prometto che prenderemo parte alle attività di Road to Trofeo del Mare rispettando e osservando le regole che le governano, impegnandoci nel vero spirito della sportività per uno sport che rispetti il mare, per la tutela dell’ambiente marino e la coesione dei nostri equipaggi”: questo è il giuramento che ha prestato in piazza Immacolata uno dei 400 studenti che, di età compresa tra 14 e 16 anni, fino a domenica 22 ottobre prenderanno parte alle gare di “Road to Trofeo del Mare”.

Nella centralissima piazza, con la suggestiva e festosa cornice creata da tantissimi studenti dei 15 istituti superiori del territorio, si è così tenuta la cerimonia che ha dato il via al RtTdM23: al centro le enormi bandiere del CONI e della Marina Militare, di lato la Fanfara di Presidio del Comando Interregionale Mariittimo Sud i cui musicisti hanno impreziosito il momento rendendolo più solenne.

Prima del giuramento sono intervenuti, presentati dal giornalista Gianmarco Sansolino, Antonio Melpignano, presidente Consorzio Mari di Taranto che ha organizzato la manifestazione, Gianni Azzaro, Assessore comunale allo Sport e il Comandante Mario Berardocco della Marina Militare – Comando Marittimo Sud.

Il RtTdM23 si svilupperà fino a domenica 22 ottobre (calendario completo su www.roadtotrofeodelmare.it) quando, nella Piazza d’Armi del Castello Aragonese, si terrà la cerimonia di chiusura.

L’evento inaugurale di piazza Immacolata è stato preceduto dalla conferenza stampa di presentazione in Municipio, alla quale sono intervenuti l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, l’Assessore comunale allo Sport Gianni Azzaro, Michelangelo Giusti, Presidente CONI Taranto, Vito Alfonso Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Puglia – Ambito territoriale Taranto, e Luca Balasco, referente Sport e Salute.

Con Road to Trofeo del Mare lo Sport e la Cultura del mare per due settimane sono ancora una volta protagonisti a Taranto: si riparte esattamente da dove si era giunti nel 2019, prima della pandemia, con la terza edizione del Trofeo del Mare, con lo stesso format e, soprattutto, con lo stesso entusiasmo.

Sono quindici gli Istituti scolastici secondari di secondo grado che, per conquistare il Trofeo, avvicineranno i propri studenti alle discipline sportive del mare: Vela, Canoa, Canoa-Polo, Canottaggio sedile fisso e scorrevole, Stand Up Paddle e Pesca sportiva.

A farli andare per mare ci penseranno ben sette Federazioni sportive (FIV, FIC, FICK, FICSF, FIPSAS, FIN e FICr) e quindici Associazioni Sportive Dilettantistiche ad esse affiliate, coordinate dalle articolazioni del CONI a livello regionale e provinciale.

Nel ricco calendario del Road to Trofeo del Mare sono previsti anche momenti dedicati alla crescita culturale e comportamentale dei giovani. Così in conferenze e laboratori pratici a cura della Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, ai ragazzi e alle ragazze si parlerà di rispetto e tutela dell’ambiente marino, ma anche di corretta alimentazione e pratica dello sport quali strumenti utili per conseguire il benessere psicofisico.

Altri interventi a favore degli studenti saranno curati dalla Jonian Dolphin Conservation, dal Club per l’UNESCO di Taranto, da ASL Taranto e dal Servizio 118.

Il Road to Trofeo del Mare è il frutto della collaborazione tra numerosi partner istituzionali, pubblici e privati, accomunati dalla volontà di avvicinare i giovani agli sport del mare e di diffondere tra di loro la cultura del mare, accompagnando la Città di Taranto verso l’importante appuntamento dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Con la regia del Consorzio Mari di Taranto, compongono il grande ”Equipaggio RtTdM23” Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comando Interregionale Marittimo Sud, CONI Comitato Regionale di Bari e Delegazione Provinciale di Taranto, ASL Taranto, Ufficio Scolastico Regionale – Puglia ed il suo VII Ufficio competente per l’area di Taranto, Comitato Giochi del Mediterraneo 2026, Sport e Salute S.p.a. Puglia e Lega Navale Italiana – Sez. di Taranto.