L’annuncio a conclusione del quarto “Taranto Swing Festival”.



Si ballerà a luglio sull’isola.

La quarta edizione del Taranto Swing Festival si è conclusa con uno straordinario annuncio da parte del direttore artistico Nicky Pezzolla «la travolgente estate swing tarantina continua non solo con le tradizionali “Swing on boat” sulle motonavi di Kyma Mobilità.

Il partner principale sarà Teleperformance Italia, da sempre attenta al benessere del personale, con un grandissimo evento in esclusiva domenica 16 luglio: il primo “Swing on Island” sull’isola di San Pietro che per una giornata tornerà indietro nel tempo fino agli anni ’40 in America, con la travolgente musica e le scatenate danze Swing.



A breve comunicheremo tutti i dettagli di questa nuova iniziativa dell’Associazione Be Swing!»