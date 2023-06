Il re della notte Marco Caselgrandi allo Yachting club

Alla scoperta del mondo della notte con il romanzo di Marco Caselgrandi “Corri amico, corri”.

È previsto Giovedì 29 giugno alle ore 21:00, allo Yachting Club, il terzo appuntamento de “L’Angolo della Conversazione”.



Dopo Gino Castaldo ed Enrico Vanzina, sarà ospite della rassegna Marco Caselgrandi, dirigente SIAE da poco in pensione e autore del libro“Corri amico, corri” edito da Vallecchi, con prefazione di Giulio RapettiMogol.



In oltre 35 anni di attività, operando in vari uffici in tutta Italia,Caselgrandi ha trascorso, seppur per motivi di lavoro, innumerevoli serate in discoteca e in altri locali di spettacolo e intrattenimento e proprio per questo motivo può essere considerato un profondo conoscitore del mondo della notte.

Ed è in tale contesto che si svolge la storia narrata in “Corri amico, corri”, il primo romanzo con protagonista un ispettore SIAE.



La storia è ambientata a Milano negli anni pre-tangentopoli, anni del tutto particolari, forse irripetibili. È la Milano da bere, capitale del business e del glamour.



Il protagonista è Maurizio Robertini, 26 anni barese, laureato e impiegato presso la sede SIAE del capoluogo lombardo.

Il romanzo narra la storia di due amicizie parallele, vissute dal protagonista in quegli anni. Amicizie così intense e coinvolgenti pur profondamente diverse da loro, che condurranno ad un finale davvero inaspettato. La presentazione del libro di Caselgrandi sarà anche l’occasione per conversare di discoteche, della loro importanza per l’economia ed in particolare per il turismo, dei problemi e delle sfide che questo settore sta affrontando.

Quale location migliore dello Yachting Club, storicameta notturna sia di estate che di inverno di centinaia di giovani e sul palco a parlarne salirà Gianluca Piotti, nella sua veste di presidente provinciale del Silb-Fipe, sindacato dei locali da ballo. Condurrà la serata il giornalista Vincenzo Carriero, direttore di CosmoPolisMedia.