Masserie di Crispiano: cosa nascondono queste antiche dimore?

Un incontro per raccontare e salvaguardare le masserie di Crispiano, un patrimonio culturale da non perdere. Evento gratuito

Un incontro per raccontare il passato

Il 13 ottobre alle 17.00, nella sala consiliare del Comune di Crispiano, si terrà un incontro aperto a tutti per raccontare il nostro passato, approfondire il presente e immaginare insieme il futuro delle nostre affascinanti masserie. Queste antiche strutture rurali sono testimonianze di una storia e di una cultura che non vogliamo perdere.

Un progetto per salvaguardare il presente e il futuro

L’incontro è anche l’occasione per proporre le tue idee, per contribuire a salvaguardare il nostro patrimonio culturale, anche con l’intento di trasferire tutte le informazioni all’interno di un libro dedicato. Un libro che possa essere una guida, una memoria e una fonte di ispirazione per le generazioni future. Un libro che possa valorizzare le nostre masserie e il territorio in cui sono inserite.

L’evento è gratuito e aperto a tutti per condividere insieme questa importante iniziativa.