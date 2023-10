Il centro estetico abusivo a Cerignola è ora sotto i riflettori delle autorità. Durante i controlli, la Guardia di Finanza di Cerignola ha identificato un parrucchiere che gestiva, senza le necessarie autorizzazioni, un centro estetico completamente sconosciuto al Fisco.

Cerignola: scoperto centro estetico abusivo pubblicizzato sui social da un parrucchiere

Non solo. Il titolare, abilmente, sfruttava i social media per promuovere la sua attività. Durante l’intervento, la GdF ha individuato varie attrezzature, prodotti per la bellezza in vendita e un lavoratore non dichiarato.

Cerignola: scoperto centro estetico abusivo pubblicizzato sui social da un parrucchiere

La situazione si complica ulteriormente quando emerge che il parrucchiere beneficiava anche del reddito di cittadinanza. Questa scoperta ha spinto la Guardia di Finanza ad avviare controlli fiscali più approfonditi, mirati a quantificare l’entità dell’evasione.

Cerignola: scoperto centro estetico abusivo pubblicizzato sui social da un parrucchiere

La lotta alla evasione fiscale, che danneggia l’equità e le fasce sociali più vulnerabili, rimane una priorità per la Guardia di Finanza, specialmente in casi di evasione totale come questo.