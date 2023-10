Foggia – anziano scomparso di Rodi Garganico è stato ritrovato vivo vicino casa

Foggia – In una svolta inaspettata, è stato ritrovato vivo Michele De Felice, l’anziano 88enne di Rodi Garganico nel Foggiano che da lunedì scorso ha tenuto in apprensione l’intera comunità dopo la sua scomparsa.

Michele De Felice è stato scoperto sotto un albero, in un terreno a breve distanza dalla sua abitazione. A dare l’allarme e a notare l’anziano sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno prontamente allertato i sanitari del 118 per le immediate cure.

A quanto si apprende, Michele De Felice si trova in buone condizioni di salute, nonostante i giorni trascorsi all’aperto.

La notizia del suo ritrovamento ha riportato sollievo e gioia nella comunità di Rodi Garganico, preoccupata per la sua sorte.

