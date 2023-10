Taranto – Drammatico episodio nel quartiere Borgo di Taranto, dove il titolare 57enne di una pizzeria ha reagito con violenza alla notifica di un atto di sfratto esecutivo.

Taranto – aggressione a ufficiale giudiziario: titolare pizzeria arrestato dopo atto di sfratto

L’aggressione a ufficiale giudiziario si è consumata quando l’uomo ha strappato i documenti giudiziari dalle mani del funzionario, gettandoli in seguito in un sacco di rifiuti.

Taranto – aggressione a ufficiale giudiziario: titolare pizzeria arrestato dopo atto di sfratto

Il pubblico ufficiale era giunto sul luogo accompagnato dal proprietario dell’immobile. Il titolare, nel corso della sua furiosa reazione, ha anche minacciato sia il padrone di casa sia gli agenti della Squadra Volante presenti.

La tensione non si è fermata all’aggressione a ufficiale giudiziario. Grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze, è emerso che un dipendente della pizzeria, approfittando della situazione concitata, ha contribuito all’atto vandalico, gettando i documenti in un cassonetto.

Taranto – aggressione a ufficiale giudiziario: titolare pizzeria arrestato dopo atto di sfratto

Questi ultimi sono stati fortunatamente recuperati dalla polizia poco dopo.

L’accusa per il 57enne è pesante: resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, sia lui che il suo dipendente sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio e per soppressione, distruzione ed occultamento di atti giudiziari.