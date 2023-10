Incidente mortale a Monopoli, arriva la sentenza di condanna

In una udienza svoltasi mercoledì 4 ottobre presso il Tribunale di Bari, presieduta dal giudice dott. Francesco Vittorio Rinaldi, Donato Labate, 24 anni, di Putignano, ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale. Labate è stato accusato e ora condannato per il reato di omicidio stradale, in seguito all’incidente avvenuto il 20 giugno 2022 a Monopoli, che ha causato la morte di un ottantaquattrenne del luogo, Luigi Ricco.

L’incidente si è verificato lungo la Strada Provinciale 81, al chilometro 6+500, nelle prime ore del mattino. Luigi Ricco, anziano residente a Monopoli, stava guidando un trattore Same Delfino con un rimorchio per lavori agricoli. Labate, al volante di una Fiat Panda, viaggiava a una velocità superiore al limite consentito e tentando un sorpasso, ha tamponato il trattore, provocando il ribaltamento di entrambi i veicoli.

Purtroppo, Luigi Ricco è rimasto schiacciato sotto il trattore e nonostante il pronto intervento dei soccorritori, è deceduto una settimana dopo all’ospedale Policlinico di Bari a causa delle gravi lesioni riportate.

Il Pubblico Ministero Angela Maria Morea ha incolpato Labate per omicidio stradale, evidenziando l’imprudenza e la negligenza dimostrate durante la guida. Il giovane automobilista è stato anche accusato di violazione degli articoli 140, 141 e 142 del Codice della Strada.

La sentenza ha anche stabilito che Labate dovrà scontare sei mesi di sospensione della patente di guida e risarcire le spese legali sostenute dalla parte offesa, rappresentata dagli avvocati dello Studio3A e dall’avv. Fabio Ferrara del foro di Bari.

La famiglia della vittima, profondamente colpita dalla tragedia, si è costituita parte civile e ora dovrà intraprendere un’azione legale contro la compagnia di assicurazioni HDI per ottenere un giusto risarcimento.

La sentenza, se da un lato porta una minima forma di giustizia alla famiglia della vittima, rimarca la gravità dell’incidente e il dolore che la perdita di Luigi Ricco ha causato a parenti e amici.