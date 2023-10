Polemiche sull’occupazione del suolo pubblico nei mercati coperti di bari: Savino Montaruli alza la voce

Le Associazioni CasAmbulanti e UniPuglia hanno sollevato un acceso dibattito riguardo all’approvazione del Documento Strategico del Commercio di Bari, manifestando dissenso sulle occupazioni di suolo pubblico esterne ai box dei mercati rionali cittadini. Savino Montaruli, noto attivista sindacale e Presidente di CasAmbulanti, ha giocato un ruolo chiave nel portare all’attenzione questa problematica.

Montaruli, che è stato parte integrante delle discussioni con il Sindaco Decaro, l’Assessore Palone e gli ufficiali comunali, ha espresso la sua delusione riguardo alla gestione del Documento Strategico del Commercio. Ha sottolineato che l’amministrazione comunale non ha tenuto in considerazione le richieste di CasAmbulanti di regolamentare le occupazioni esterne ai box nei mercati coperti. Questo punto di vista è stato sostenuto solo da questa Associazione di Rappresentanza, che ha anche promosso manifestazioni di dissenso per ottenere delle modifiche al Documento.Montaruli ha inoltre sottolineato che nel Mercato di Santa Chiara sono stati emessi verbali di sanzioni fino a 3000 euro ciascuno, a causa delle occupazioni esterne considerate “abusiva” e in violazione del Documento Strategico del Commercio.Il leader sindacale ha criticato l’attuale amministrazione comunale per aver adottato provvedimenti in merito a questa questione senza il dovuto coinvolgimento e senza aver seguito la procedura corretta. Ha richiamato l’attenzione sul fatto che il Sindaco uscente, Antonio Decaro, aveva promesso di riesaminare il Documento entro sei mesi dall’approvazione.Montaruli ha concluso sottolineando la necessità di affrontare le emergenze con soluzioni certe e tempestive, evitando provvedimenti che potrebbero causare problemi a chi gestirà l’amministrazione comunale nei prossimi cinque anni.L’attivista sindacale ha annunciato un incontro per il 10 ottobre 2023, dove verranno discusse le aperture straordinarie dei mercati nel periodo natalizio 2023/2024, invitando l’amministrazione comunale a dare risposte concrete alle esigenze degli operatori di mercato.Questa critica incisiva di Montaruli evidenzia una volta di più l’importanza della collaborazione e della consultazione tra le autorità e le Associazioni di Rappresentanza per garantire soluzioni efficaci e condivise per le questioni del commercio locale.