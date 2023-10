Bari, al via la 7 edizione di Agrilevante Per la Puglia l’agricoltura rappresenta un settore di prima importanza sia dal punto di vista economico che della conservazione del paesaggio e quindi la Regione Puglia, è orgogliosa di ospitare Agrilevante, la settima edizione della fiera dedicata a macchine, impianti e a tecnologie per l’agricoltura e rappresenta la manifestazione più importante in campo agricolo non solo per il centro e il sud Italia, ma per l’intero bacino mediterraneo, l’Europa balcanica e il Medio Oriente. Presente anche un’ampia sezione dedicata alla zootecnia.

La Fiera accende i riflettori su un patrimonio tecnologico che è in grado di rispondere alle sfide della produttività e della sostenibilità, ed è nello stesso tempo un laboratorio di cooperazione tecnica, economica e politica.

Al centro della kermesse le politiche e le strategie per lo sviluppo delle economie agricole della regione, ma anche i temi tecnici con approfondimenti curati da atenei, case editrici di settore, associazioni di categoria.

Dal 5 fino all’8 ottobre, saranno protagoniste 350 case costruttrici che esporranno oltre cinquemila modelli di macchine e attrezzature, e relativa componentistica, per l’agricoltura e la cura del verde; e tecnologie in grado di soddisfare ogni esigenza delle filiere tipiche del bacino mediterraneo che vede confermata la partecipazione di 50 aziende estere in rappresentanza di 20 Paesi e dalla presenza di delegazioni ufficiali di operatori esteri provenienti da 27 Paesi, organizzata dall’Agenzia Ice e da FederUnacoma.

Crea da 7 edizioni opportunità di affari favorendo l’incontro tra la domanda e l’offerta, va a consolidare e a creare nuove opportunità di mercato per gli espositori.

In questo periodo di difficoltà per il dopo pandemia, la guerra in Ucraina, i cambiamenti climatici con periodi di siccità accompagnati da copiose grandinate, cui si aggiungono i costi di produzione in continuo aumento, i prodotti sottopagati nonché multinazionali che propongono cibo creato in laboratorio, unitariamente le Associazioni del mondo agricolo con la 7° edizione della Fiera si pongono di promuovere il settore locale, dando visibilità alle imprese che operano nel territorio, facendo conoscere le loro attività e i loro prodotti, i macchinari e le tecnologie impiegate nelle varie fasi delle produzioni agricole.