Villa Castelli in festa per i The Kolors: un concerto da sogno

Villa Castelli, comune in provincia di Brindisi, si prepara a vivere una serata indimenticabile. Il 3 ottobre, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni, ospiterà il concerto gratuito dei The Kolors, la band guidata da Stash che ha conquistato il pubblico italiano con il suo sound italodisco.

La musica che unisce e fa ballare

I The Kolors sono una delle band più amate e seguite del panorama musicale nazionale. Con il loro ultimo album, “You”, hanno raggiunto il disco di platino e hanno scalato le classifiche con i singoli “Pensare male”, “Los Angeles” e “Crazy”. Il loro stile, che mescola influenze pop, rock, elettroniche e disco, li rende unici e originali. Sul palco, i The Kolors sanno coinvolgere e divertire il pubblico con la loro energia e il loro carisma.

Le misure di sicurezza per il concerto

Per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, l’amministrazione comunale di Villa Castelli ha predisposto un piano di viabilità e di emergenza. La circolazione veicolare e pedonale sarà regolata da appositi cartelli e da personale qualificato. Si raccomanda ai partecipanti di rispettare le norme anti-Covid, di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale. Si ricorda inoltre che il concerto è gratuito e aperto a tutti, ma che i posti sono limitati e che è necessario prenotare in anticipo.Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo musicale da sogno, in una cornice suggestiva e in un clima di festa.