La Lilt offre visite senologiche ed ecografie gratuite

Un gesto d’amore per le donne di Taranto

Prevenire il tumore al seno con un’ecografia gratuita. Questa è la frase chiave che sintetizza l’iniziativa della Lilt, l’associazione di volontariato che si occupa di lotta contro i tumori.

La Lilt offre alle donne di Taranto, tra i 35 e i 49 anni, la possibilità di effettuare una visita senologica con ecografia mammaria senza alcun costo.

Per accedere al servizio, basta diventare socie dell’associazione al momento della visita.

Come prenotare la visita gratuita

Le donne interessate a prenotare la visita gratuita devono chiamare il numero 099.333183, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00. Le visite saranno effettuate da un medico specialista in una struttura sanitaria convenzionata con la Lilt di Taranto.

Il servizio è riservato a chi non ha fatto un controllo al seno recentemente, a chi non ha partecipato all’iniziativa negli anni 2021 e 2022 o a chi non rientra nello screening mammografico della Asl.

Non sono ammesse prenotazioni multiple. Le visite saranno assegnate fino a esaurimento dei posti disponibili.