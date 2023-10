Dialisi a Manduria: il consigliere regionale Renato Perrini solleva dubbi sulla mancanza di posti

Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha sollevato oggi una questione urgente riguardante i posti dialisi nell’ospedale di Manduria. Dopo la chiusura del Centro di Torricella, molti pazienti si trovano costretti a percorrere decine di chilometri per raggiungere il più vicino ospedale di Taranto.

Nel luglio del 2021, durante un’audizione in terza commissione, la ASL di Taranto aveva sottolineato l’effettiva necessità di aumentare il numero di posti dialisi nell’ospedale di Manduria. Tuttavia, sembra che questa richiesta non sia mai stata formalizzata ufficialmente all’Assessorato alla Sanità. Secondo l’Assessore Rocco Palese, in assenza di una richiesta ufficiale, non è possibile autorizzare o accreditare nulla.

Il consigliere Perrini non nasconde la sua perplessità e sottolinea come la mancanza di comunicazione tra l’Assessorato, il Dipartimento Salute e la ASL sia quanto meno inspiegabile. “Se il problema è solo di comunicazione, ci penso io!” afferma Perrini, annunciando un incontro con il direttore generale della ASL, Colacicco, per sollecitare l’avvio della richiesta di aumento di posti dialisi. “Se ci sono altri motivi”, continua Perrini, “è giusto che vengano esposti chiaramente. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo.”

La questione sollevata da Perrini pone l’attenzione su una problematica che coinvolge direttamente i pazienti dializzati della zona. Si auspica che questa presa di posizione possa accelerare la risoluzione del problema e garantire un miglioramento dei servizi offerti nell’ospedale di Manduria.