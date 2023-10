CALDO RECORD: ESPLOSIONE DEL CONSUMO DI GELATO IN PUGLIA

Il clima anomalo dell’autunno non scoraggia gli amanti del gelato, che nel periodo recente hanno visto un incremento del 10% nel consumo rispetto all’anno precedente. Secondo una stima della Coldiretti Puglia, ogni persona ha consumato oltre 6 chilogrammi di gelato nell’ultimo anno. Questo fenomeno è stato attribuito alle temperature estive che hanno caratterizzato settembre, posizionandolo come il secondo settembre più caldo mai registrato con una temperatura media superiore di 3,1 gradi rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020, secondo quanto riportato dagli esperti dell’Osservatorio Geofisico di Modena dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Coldiretti Puglia ha sottolineato che il settore del gelato è in costante espansione, grazie anche all’introduzione di gusti innovativi proposti dagli agricoltori. Tra questi, si distinguono il gelato al latte d’asina, al latte di capra e persino il gelato all’olio extravergine di oliva. Nonostante questa diversificazione, il gelato artigianale tradizionale rimane il preferito.

Coldiretti Puglia ha evidenziato anche l’incremento delle agrigelaterie, che garantiscono una tracciabilità della materia prima dalla stalla alla coppetta. Queste gelaterie offrono una vasta gamma di gusti, dai latticini di asina e capra all’olio extravergine di oliva. Un particolare punto di forza di queste strutture è la selezione accurata degli ingredienti, con un’attenzione particolare alla freschezza e alla provenienza locale, promuovendo così un’ottica di produzione “a chilometro zero” che rispetta l’ambiente.

L’interesse crescente per i gusti di stagione e locali, ottenuti da prodotti caratteristici del territorio, dimostra una ricerca di autenticità nel consumo di gelato. Questa tendenza ha alimentato la creatività nella scelta degli ingredienti, mettendo in luce le eccellenze e la diversità della produzione agroalimentare nazionale. Nonostante l’evoluzione nel tempo, la produzione di gelato ha una storia che risale a oltre 500 anni, con le prime testimonianze che affondano nel XVI secolo nella corte medicea di Firenze. Da allora, il gelato ha conquistato il mondo, con il suo debutto ufficiale in terra americana nel 1770 grazie all’imprenditore genovese Giovanni Bosio, e non ha mai smesso di appassionare i palati di grandi e piccini.