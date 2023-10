Un tragico incidente stradale ha sconvolto la quiete della notte a Conversano, lasciando una giovane vittima e un altro ragazzo gravemente ferito. Antony Innamorato, un 17enne di Mola, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale devastante che si è verificato poco prima della mezzanotte in pieno centro urbano.

Conversano: tragico incidente stradale coinvolge due giovani di Mola, uno perde la vita

Stando alle prime ricostruzioni, il drammatico scontro ha avuto luogo in Via Bari direzione Rutigliano, quando la moto su cui viaggiavano Innamorato e un suo amico, entrambi originari di Mola, si è scontrata con una vettura proveniente da Via Cozze. L’impatto ha scaraventato la due ruote su un’altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, incrementando la gravità dell’incidente stradale devastante.

Innamorato viaggiava come passeggero dello scooter e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. L’altro giovane, anch’esso di Mola, è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giacomo di Monopoli, dove i medici stanno lottando per stabilizzarlo.

Le forze dell’ordine, intervenute sul luogo dell’incidente stradale devastante, stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio. Gli agenti dei carabinieri sono al lavoro per raccogliere quante più informazioni possibili, attraverso le testimonianze e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La notizia della tragica perdita ha scosso l’intera comunità di Mola e Conversano, mettendo nuovamente in luce la questione della sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Gli incidenti stradali continuano a rappresentare una delle principali cause di morte tra i giovani, e questo incidente stradale devastante ne è un’amara conferma.

La commozione e il cordoglio pervadono le strade di Conversano e Mola, mentre le famiglie dei due giovani coinvolti cercano di elaborare l’inimmaginabile tragedia.