Il Foggia ingaggia Riccardi

Il forte difensore, già del Taranto, va a rinforzare la linea difensiva dei rossoneri.

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Riccardi, che si lega al club rossonero fino a giugno 2025.



Riccardi, esperto difensore centrale classe 1996 nato a Monfalcone (Go), cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese. Nel 2016 approda tra i professionisti nelle fila del Verona, un anno dopo viene ceduto in prestito al Sudtirol.



Nella stagione 2017/2018 indossa la casacca del Lecce dove vi resterà a titolo definitivo. Nel 2020 passa in prestito al Venezia e, successivamente, al Catanzaro.



Nella stagione successiva la Triestina acquista il suo cartellino che gira in prestito al Taranto in cui militerà per l’intera stagione.



La stagione scorsa la disputa in terra toscana, al Siena. Nella sua carriera ha totalizzato una presenza in serie A, 9 nella serie cadetta e oltre 100 in serie C dove ha segnato anche 5 gol. Benvenuto Davide”.