Taranto – Apertura mercati rionali

“L’ordinanza dirigenziale n.76 del 22 settembre u.s. relativa al calendario delle aperture straordinarie dei mercati nei quartieri di Salinella e di Talsano, corrisponde appieno alle richieste unitariamente avanzate dalle Associazioni ioniche di categoria e costituisce positivo riscontro sia alle esigenze degli operatori del commercio su aree pubbliche che alle aspettative dei cittadini”: è il commento soddisfatto di Pietro Berrettini e di Giovanni Castellano, rispettivamente segretario generale Felsa Cisl Taranto Brindisi e Coordinatore territoriale Fivag Cisl.

Questo il calendario per il 2023: 1 ottobre apertura mercato Salinella; 8 ottobre apertura mercato Talsano; 1 novembre apertura regolare dei mercati Salinella e Talsano; 5 novembre apertura mercato Salinella; 12 novembre apertura mercato Talsano; 3,10,17,24 e 31 dicembre apertura mercati Salinella e Talsano; 8 dicembre apertura regolare mercato di Salinella.

Il calendario per il 2024: 6 gennaio apertura regolare mercato Archimede (Tamburi); 7 gennaio apertura mercati Salinella e Talsano.

“Questo genere di offerta commerciale assicurata ai cittadini-consumatori – annotano Berrettini e Castellano – se da un canto si configura come opportunità economica per gli operatori, negli ultimi anni fortemente penalizzati da fattori esterni ed imprevedibili, la pandemia e le avversità atmosferiche su tutti, dall’altro costituisce positiva risposta di prossimità, in quanto calmiera i prezzi ed attutisce significativamente gli effetti di una inflazione che da troppo tempo erode il potere di acquisto delle fasce di popolazione più debole socialmente.”

I segretari della Cisl fanno risaltare, infine “l’azione unitaria delle Associazioni di categoria che hanno gestito la concertazione sociale con il comune capoluogo, ottimo viatico per una vertenzialità mirata che proseguirà, per portare benefici alla qualità della vita dei cittadini e per contribuire a rendere Taranto città commercialmente più attrattiva.”