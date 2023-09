Un’Emozionante Gara di Kart in Memoria di “Sante Quaranta”

Un Tributo alla Passione per il Karting

Il Kartodromo Touch&Go di Martina Franca è un luogo dove l’adrenalina e la passione si fondono. Qui, il rombo dei motori risuona come una melodia, una sinfonia che celebra l’amore per la velocità. Il 1 ottobre 2023, questa pista vibrerà con un’energia particolare, ospitando la Prova di Coppa Italia di zona 7.

Ricordando Sante Quaranta

Questa gara non sarà solo un evento sportivo, ma anche un sentito omaggio a Sante Quaranta, l’amatissimo Direttore. La sua passione per il karting continua a vivere in ogni curva del circuito, in ogni sorpasso audace e in ogni traguardo raggiunto.

In pista per Sante

I piloti daranno il massimo, onorando la sua memoria con ogni giro di pista.

Conosciuto e stimato da tutti per la sua professionalità, la sua disponibilità e il suo entusiasmo. Era sempre pronto a dare una mano, un consiglio o una parola di incoraggiamento a chi si avvicinava a questo sport. Era anche un grande amico, che sapeva creare un clima di allegria e di armonia tra i piloti, i meccanici e i tifosi.

Questa gara sarà un tributo alla sua indimenticabile figura e al suo amore per questo sport.