Sparatoria a Taranto con ferito

Un uomo di 35 anni è rimasto ferito al braccio sinistro da un colpo di arma da fuoco all’alba a Taranto. La sparatoria è stata preceduta da un inseguimento tra una pattuglia e uno scooter che ha portato alla collisione dell’auto della Polizia. La notte è stata agitata in Via Cesare Battisti, una delle vie principali della città ionica.



La sparatoria è scoppiata poco prima delle 4:30 del mattino. Quando la Polizia è intervenuta sul posto, ha visto tre motociclette che sono scappate. Il ferito, un uomo di 35 anni, era su uno scooter quando è stato colpito, vicino a Via Marco Pacuvio. È stato portato in ospedale per le sue ferite.



Le volanti della Questura sono riuscite a far fuggire i giovani. L’inseguimento si è svolto per le strade del quartiere Tre Carrare, finendo con un forte impatto all’incrocio tra Via Cesare Battisti e Via Aristosseno.



In seguito all’incidente, uno dei poliziotti nell’auto di servizio ha subito delle lievi contusioni.



Gli agenti della Polizia Scientifica sono arrivati sul posto della sparatoria. Per ora hanno trovato un solo bossolo calibro 22, ma saranno le analisi balistiche a fornire maggiori dettagli sulla situazione.