Atletica – Antonella Palmisano interrompe la collaborazione con Patrizio Parcesepe

C’è sempre un addio inaspettato nello sport. Nel caso della Palmisano, campionessa di livello mondiale, originaria di Mottola, deve essere stato sofferto. Ecco le sue parole inviate sui social.

“Oggi si interrompe la mia collaborazione tecnica con Patrizio Parcesepe.

È stata una decisione molto sofferta, che mai avrei voluto prendere. Considero Patrick uno dei migliori tecnici a livello mondiale, e nei lunghi anni trascorsi fianco a fianco ogni giorno, sono cresciuta come atleta e come persona.

Ma come tutti i percorsi estremamente intensi, entusiasmo e logorio si sono inevitabilmente alternati, ed in questo momento della mia vita e della mia carriera, per affrontare al meglio l’anno olimpico e raggiungere gli obiettivi che mi sono posta, ho bisogno di percorrere una strada diversa, che mi faccia ritrovare equilibrio e serenità. Il cammino sportivo e di vita fatto insieme, che ci ha portato fino alla medaglia olimpica, rimarrà per me indelebile, e lo custodirò con gratitudine”.