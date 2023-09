Il Lecce perde la sua imbattibilità contro la Juventus

Milik regala alla Juventus il sorpasso ai danni del Lecce

Il Lecce ha subito la sua prima sconfitta in campionato allo “Juventus Stadium” contro la Juventus.

La partita è stata decisa da una zampata di Milik.

Nonostante la sconfitta, il Lecce si è difeso in maniera compatta per tutto il tempo, dimostrando una buona prova.

Tuttavia, il Lecce non è riuscito a creare veri pericoli per la porta avversaria, non avendo concluso nemmeno un tiro in porta.

Nel complesso, il Lecce ha giocato una buona partita contro una delle squadre più forti del campionato.

Ecco il tabellino della partita:

JUVENTUS – LECCE 1-0

Rete: 57’ Milik (J).

Juventus: Szczesny; Rugani (dal 26’ st Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (dal 41’ st Weah), Fagioli (dal 41’ st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dal 26’ st Kostic); Chiesa, Milik (dal 32’ st Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior. All.: Allegri

Lecce: Falcone; Venuti (dal 18’ st Gendrey), Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin (dal 37’ st Piccoli), Ramadani (dal 23’ st Kaba), Oudin (dal 18’ st Rafia); Almqvist, Strefezza (dal 18’ st Sansone), Krstovic. A disposizione: Brancolini, Gallo, Touba, Listkowski, Faticanti, Samek, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Burnete. All.: D’Aversa

Arbitro: Giua.

Ammoniti: Chiesa, Rabiot (J), Ramadani, Rafia, Krstovic (L).

Espulsi: Kaba (L)