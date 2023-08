Un Momento Tanto Atteso: Antonella Palmisano Conquista il Bronzo!

Nella scintillante cerimonia di premiazione, Antonella Palmisano (di Mottola, provincia di Taranto) non ha potuto trattenere le emozioni: “Questo è il momento che ho inseguito per due lunghi anni. Ho sempre saputo che oggi sarebbe stato il mio giorno, il momento culminante di tanto impegno.

Anche quando ho avuto quel passaggio a vuoto, ho riflettuto istantaneamente che, sì, ero inciampata, ma potevo sicuramente rialzarmi, proprio come ho fatto in tutte le sfide che ho affrontato nel corso di questi anni. Voglio dedicare questa vittoria alla persona che ha sempre creduto in me, il mio allenatore, il quale ha sempre posto l’accento sulla mia crescita come individuo oltre che come atleta.”

Con il sorriso ancora scintillante sul volto, Antonella ha aggiunto: “Oggi ho dimostrato a me stessa che non intendo arrendermi, perché c’è un grande traguardo che mi aspetta a Parigi. Lì, la maestosa Tour Eiffel rappresenta il mio prossimo obiettivo, e so che è possibile raggiungerlo.

Nel mio cammino, ho costantemente mantenuto la fede che le mancanze di gare e gli allenamenti non sono altro che pretesti. Quello che davvero conta è la resilienza mentale.

Non è mai semplice quando il mondo sembra buio e opprimente, ed è proprio in momenti del genere che devo esprimere la mia gratitudine al mio consulente mentale. Anche se c’era dolore, ho dimostrato ancora una volta che è possibile gestirlo in maniera eccellente.”

Con questo encomiabile risultato, Antonella Palmisano continua a ispirare e dimostra che la determinazione e la forza interiore possono superare qualsiasi ostacolo.