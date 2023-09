In fermento la Federboxe di Puglia e Basilicata

Cataldo Quero impegnato nelle organizzazioni dal trofeo CONI ai campionati regionali youth.

Si è appena conclusa la tappa nazionale del CONI che, come ogni anno, ha voluto indire la consueta olimpiade giovanile dello sport italiano, coinvolgendo per questa edizione del 2023, svoltasi dal 21 al 24 settembre, ben 4400 atleti di età compresa tra i 10 e i 14 anni, provenienti da 35 federazioni sportive nazionali e 7 discipline sportive associate.

Un’edizione importante questa, per la Federboxe di Puglia e Basilicata, la quale ha potuto ospitare in casa la bella festa dello sport giovanile itinerante a partire dalla prima organizzata nel 2014, quest’anno di tappa in Basilicata, a Nova Siri, presso la palestra della scuola media Luigi Settembrini. E un compito importante, quello che è stato assegnato per il Coni Basilicata alla figura del maestro tarantino Cataldo Quero, in qualità di referente organizzativo della Federazione pugilistica italiana per la quale, inoltre, svolge il ruolo di Commissario nazionale giovanile.

Inoltre, hanno potuto far parte dello staff organizzativo, i quattro pugili junior della Quero-Chiloiro, ovvero Vincenzo Carparelli, Nicola Cesarano, Christian Tursi e Felice Di Cuia; i giovani atleti tarantini, si sono così distinti in questa bella occasione, per serietà, efficienza e professionalità.

Per il Trofeo CONI, i 90 atleti suddivisi per regione durante le gare valevoli come fase nazionale di sparring-io per la qualifica degli allievi, – di età compresa tra i 12 e 13 anni, – hanno potuto mostrare, divertendosi, le abilità acquisite nelle esecuzioni tecnico-tattiche e nei confronti di touch propedeutici al pugilato vero e proprio che si può iniziare a praticare dai 14 anni. La regione vincitrice di questa edizione 2023 è stata la Sicilia.

Bolle in pentola un altro evento importante per il prossimo fine settimana che andrà dal 29 settembre all’1 ottobre, infatti, la Federboxe di Puglia e Basilicata ha indetto anche i campionati regionali youth, che si svolgeranno a San Vito dei Normanni su organizzazione affidata alla Quero-Chiloiro, la quale collaborerà con la Pugilistica Rodio Brindisi che ospiterà l’evento in piazza Leonardo Leo oppure, in caso di maltempo, presso il Palazzetto dello sport Francesco Macchitella.

Per la Quero-Chiloiro, cercherà di qualificarsi per i campionati nazionali che si terranno a fine ottobre a Gallipoli, battendo gli avversari in regione, il pugile diciottenne tarantino Gaetano Barbati, che gareggerà per la categoria dei 67 kg nella quale arriverà con un’esperienza di 28 match disputati in carriera, buona tecnica e tanta passione per la boxe.

Oltre ai match fuori torneo che si svolgeranno in concomitanza dei campionati nelle giornate del 29 settembre e dell’1 ottobre, il 30 settembre la Pug.Rodio farà un interregionale con la sezione giovanile delle Fiamme oro.