Un Taranto spregiudicato vince fuori casa

Non sappiamo se Mister Capuano sia davvero felice per la spregiudicatezza della sua squadra a Teramo, contro il Monterosi. Ma il risultato parla chiaro e spiega, se ci fosse ancora bisogno, che questo Taranto è nato per far sognare i tifosi.

Peccato che ancora non si stia facendo nulla per ripristinare lo Iacovone, almeno in quanto a riparazioni.

Ma noi siamo fiduciosi e speriamo che si accellerino almeno i lavori indispensabili che consentirebbero di riaprirlo domenica prossima, con il Cerignola, per poi sperare di recuperare, quanto prima, la partita col Messina.

Pur con una partita in meno, la classifica sorride ai rossoblu e se solo Orlando fosse stato più generoso con quel pallone nel finale di Benevento, forse si poteva addirittura alzare la voce.

Tempo al tempo e massima fiducia in Mister Capuano, persona preparata e responsabile.

La partita: al 7’ il Taranto va in rete con Fabbro. Dopo una botta di Panico, Mastrantonio non riesce a tenere la palla che finisce sul palo e sulla ribattuta arriva Fabbro che mette dentro.

Il pari del Monterosi arriva al 10’ lo sigla Palazzino. La punizione che l’aveva generato era di Silipo.

Al 43’ il Taranto torna in vantaggio: è Antonini, su angolo di Zonta, a colpire di testa e battere Mastrantonio.

Al 66’ terzo gol del Taranto. Lo sigla : Kanoute. Fa tutto da solo e va a battere Mastrantonio.

Al 73’ il Monterosi accorcia con Parlati che vince un rimpallo e batte Vannucchi.

Il Taranto potrebbe far gol ancora. Splendido finale degli uomini di Capuano.

RETI: 7’ Fabbro (T), 10‘ Palazzino (M), 43’ Antonini (T), 66‘ Kanoute (T), 73’ Parlati (M)

Monterosi: Mastrantonio; Piroli, Cimaglia, Tartaglia, Di Renzo; Frediani (83’ Ekuban), Di Paolantonio (70’ Tolomello), Parlati; Silipo, Costantino (60’ Vano), Palazzino (70’ Fantacci). Panchina: Rigon, Di Francesco, Giordani, Bittante, Perrotta, Sini, Conti, Ferreri. All. Romondini.

Taranto: Vannucchi; Riggio (46’ Heinz), Antonini, Enrici; Kondaj (48’ Mastromonaco), Fiorani, Zonta (61’ Romano), Calvano, Panico (67’ Ferrara); Cianci, Fabbro (61’ Kanoute). Panchina: Loliva, Di Serio, Ferrara, De Santis, Samele, Bifulco, Papaserio, Capone, Orlando, Hysaj. All. Capuano.

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo. Assistenti: Francesco Tagliaferri di Faenza e Alessandro Cassano di Saronno. IV: Domenico Mirabella di Napoli.

Ammoniti: Kondaj, Riggio, Cianci, Antonini, Calvano (T); Cinaglia, Frediani, Tartaglia (M).

Note: Angoli 1-5. Prima dell’inizio del match, un minuto di silenzio in memoria dì Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, recentemente scomparso.

