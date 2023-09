Mr. Capuano del Taranto Fc: “Vittoria dedicata ai tifosi che hanno fatto tanti chilometri”

Mister Capuano dedica la vittoria a quei ragazzi che si sono sobbarcati tanti chilometri in autobus e che all’indomani devono tornare al lavoro (ammesso che ce l’abbiano).

In merito alla partita giocata sul campo di Teramo, Eziolino si è detto soddisfatto della prestazione della squadra, sottolineando che la vittoria è stata meritata.

Tuttavia, ha espresso un po’ di frustrazione per il secondo gol subito, sottolineando che il pallone avrebbe dovuto essere allontanato.

Nonostante ciò, ha elogiato il fatto che la squadra abbia giocato bene e non abbia sofferto nemmeno dopo la rete subita.

Capuano ha anche sottolineato l’importanza della profondità della rosa e della possibilità di attingere dalla panchina per ottenere la vittoria.

Ha ringraziato i tifosi per il loro supporto, come già detto nell’incipit, sottolineando che spera di poter giocare presto una partita casalinga allo Iacovone per loro.

Ha infine ribadito l’obiettivo della squadra di migliorare la classifica della scorsa stagione e qualificarsi per i playoff, senza fare troppo affidamento sul successo attuale.