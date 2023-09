La Provincia di Taranto assegna il servizio di censimento e accertamento sugli Impianti di climatizzazione

L’Ente Provincia di Taranto, sotto la guida del Presidente Rinaldo Melucci, ha concluso con successo le procedure di gara per l’appalto del Servizio di Censimento, Accertamento ed Ispezione sugli Impianti di Climatizzazione di tutti gli edifici presenti sul territorio provinciale.

Questo appalto, del valore di circa 800mila euro annui, supera la soglia comunitaria, richiedendo quindi una scrupolosa valutazione. L’obiettivo era selezionare un partner affidabile e competente nel settore dell’efficienza energetica e della climatizzazione.

Con l’assegnazione di questo servizio, con una durata prevista di due anni e mezzo, prorogabile in caso di necessità, si è garantita la continuità lavorativa per venti operatori che precedentemente erano impiegati presso l’ex società partecipata “Taranto IsolaVerde”. La loro esperienza e professionalità saranno fondamentali per la buona riuscita delle operazioni.

È importante sottolineare che il censimento, l’accertamento e l’ispezione degli impianti di climatizzazione sono fondamentali per garantire la sicurezza degli utenti e la tutela dell’ambiente. Il mancato rispetto delle normative potrebbe comportare problemi strutturali, rischi per la salute pubblica e costi economici notevoli. Pertanto, individuare gli impianti che non soddisfano gli standard di efficienza energetica è cruciale per correggerne il funzionamento, ridurre le emissioni e promuovere l’adozione di tecnologie più avanzate e sostenibili.

Il Presidente della Provincia, Melucci, ha commentato: “Sono pienamente soddisfatto dell’affidamento di questo servizio che contribuirà a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità ambientale. In un periodo in cui la lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento è diventata prioritaria, il controllo sugli impianti di climatizzazione è un passo ineludibile per migliorare il comfort, l’efficienza energetica e la qualità dell’aria negli ambienti. Questo contribuirà non solo al benessere delle persone, ma anche alla conservazione delle risorse ambientali a beneficio delle generazioni presenti e future.”