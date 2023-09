CasaImpresa – Confesercenti Taranto e ARS Formandi: accordo per percorsi formativi

L’Associazione Datoriale CasaImpresa – Confesercenti Taranto e la Scuola di Formazione ARS FORMANDI hanno siglato un accordo di collaborazione per erogare congiuntamente servizi di formazione professionale nel campo dei Corsi Abilitanti. Questi corsi consentono di ottenere l’abilitazione all’esercizio di una specifica attività professionale in conformità alla normativa vigente nel settore.

Le aule completamente attrezzate, situate nella sede di Taranto in Via Polibio n. 93 (riconosciuta dalla Regione Puglia con autorizzazione n. 1509 del 20/12/2018), ospiteranno presto i primi percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Puglia:

Esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande (120 ore)

Agente e rappresentante di commercio (80 ore)

Agente di affari in mediazione (100 ore)

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi (90 ore)

Per iscrizioni ai corsi e richieste di informazioni è possibile contattare sia gli uffici di CasaImpresa/Confesercenti Taranto (099.2236459 – 345.7238739) che quelli di ARS Formandi (099.9465912– 345.1724346).

La Dott.ssa Francesca Intermite, Presidente di CasaImpresa – Confesercenti Taranto, ha dichiarato: “Questo accordo con ARS Formandi rappresenta un ulteriore importante passo avanti nel nostro impegno a fornire la migliore offerta formativa possibile, sia ai nostri associati che al pubblico in generale. Questa partnership si aggiunge a quella già consolidata con Programma Sviluppo nell’ambito della Formazione Continua e dei servizi per il lavoro. Siamo entusiasti di poter offrire formazione abilitante attraverso una Scuola di Formazione di alto livello come ARS Formandi, che mette a nostra disposizione strutture accreditate e attrezzate, insieme a una competenza ed esperienza ultradecennale nel settore.”

Stefania Mazzarino e Rossana De Benedictis, dinamiche titolari di ARS Formandi, hanno espresso la loro soddisfazione per l’accordo sottoscritto, evidenziando quanto sia stata naturale la condivisione degli obiettivi formativi e dell’impegno a mettere al centro delle attività l’individuo, valorizzandone le capacità e il potenziale, per fornire reali opportunità lavorative a chi frequenterà i corsi. Hanno inoltre elogiato l’ascesa e l’evoluzione di CasaImpresa – Confesercenti Taranto, esprimendo stima per la Presidente Francesca Intermite e i suoi Dirigenti, riconosciuti per il loro valore umano, professionale e associativo.