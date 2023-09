Intensi controlli a Oria: Denunce e segnalazioni nell’operazione anti-crimine

I Carabinieri intensificano i servizi di sicurezza nel territorio di Oria, con risultati significativi

Nel corso degli ultimi weekend, i Carabinieri della locale Stazione hanno condotto un’imponente operazione di controllo del territorio, con il supporto di numerose pattuglie provenienti dal Comando Compagnia di Francavilla Fontana. L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato quello di accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini di Oria.

In particolare, il 15 settembre e nei giorni successivi, i militari hanno sensibilmente incrementato la loro presenza sul territorio, istituendo posti di controllo in tutte le vie e piazze di maggior affluenza della cittadina federiciana. Questo sforzo mirato ha permesso di rafforzare i livelli di prevenzione dei reati, garantendo una maggiore tutela per la comunità locale.

Durante i servizi di controllo, sono state esaminate diverse decine di autovetture e controllati tre esercizi commerciali. Inoltre, sono stati verificati i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, al fine di assicurarsi del rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria. Complessivamente, sono state identificate circa 200 persone.

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza e garantire un ambiente sicuro per i giovani della comunità.

Durante queste attività, sono emerse due segnalazioni all’Autorità Amministrativa riguardanti due individui, rispettivamente di 43 e 28 anni, trovati in possesso di stupefacenti ad uso personale, tra cui dosi di marijuana, hashish e cocaina.

Inoltre, sono state emesse tre denunce nei confronti di soggetti: un 46enne, fermato alla guida con patente scaduta e veicolo privo di assicurazione e revisione, nonché con un atto di proprietà falsificato; un 43enne e un 24enne, individuati come autori del furto di un autofurgone, poi recuperato e restituito al legittimo proprietario.

In totale, sono state elevate dieci contravvenzioni al codice della strada, per garantire un maggiore rispetto delle norme e della sicurezza stradale.

L’operazione di controllo del territorio continuerà a Oria, nell’ambito di un ampio progetto di prevenzione e sicurezza promosso dai Carabinieri di questo importante centro cittadino. L’obiettivo è quello di garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i cittadini, contribuendo a preservare il benessere della comunità locale.