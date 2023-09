Incidente a Brindisi, pedone travolto e ucciso Un uomo di 82 anni, Teodoro Taurisano, è morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Brindisi in viale Togliatti.

L’impatto è avvenuto mentre l’uomo attraversava la strada

La tragedia si è consumata ieri sera e l’automobilista si è allontanato senza prestare soccorso.

Per il pedone, però, non c’era più nulla da fare dal momento che è stato sbalzato via ad alcuni metri di distanza ed è morto sul colpo.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia che ha avviato indagini anche sull’identità della vittima.

Gli agenti della Polizia locale e i poliziotti della sezione volante della Questura, hanno acquisito la targa dell’auto e poi individuato il conducente. Lo stesso mezzo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.

Il 32enne è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio stradale.