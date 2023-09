Il Bari impatta col Catanzaro

Non basta la doppietta di Koutsoupias al Bari. Il Catanzaro era pure passato il vantaggio.

Quindi termina con un pari e ne ricava ancora un solo punto il Bari.

I padroni di casa Bari ce l’hanno messa tutta per vincere ma avevano difronte un Catanzaro arrabbiato per il recente 5-0 subito in casa col Parma.



Il pubblico dello Stadio San Nicola comincia a rumoreggiare, non è più il Bari scintillante dell’anno precedente.

Funisce 2-2 (1-2) il match rientrava nella sesta giornata del campionato di serie B.

Tabellino

Bari – Catanzaro 2-2

BARI: Brenno, Dorval M. (dal 45’+2 st Achik I.), Di Cesare V., Vicari F., Frabotta G., Koutsoupias I. (dal 22′ st Pucino R.), Maiello R., Acampora G. (dal 33′ st Maita M.), Sibilli G. (dal 22′ st Diaw D.), Edjouma M. (dal 1′ st Morachioli G.), Nasti M.. A disposizione:Farroni A., Akpa-Chuwuku H., Aramu M., Bellomo N., Benali A., Ricci G., Zuzek Z. Allenatore: Mignani M..

CATANZARO: Fulignati A., Katseris P. (dal 31′ st Miranda K.), Scognamillo S., Brighenti N., Veroli D., Sounas D. (dal 22′ st Brignola E.), Pompetti M. (dal 22′ st Ghion A.), Verna L., Vandeputte J., Donnarumma A. (dal 12′ st Stoppa M.), Biasci T. (dal 31′ st Iemmello P.). A disposizione: Borrelli E., Sala A., Ambrosino G., D’Andrea L., Krastev D., Pontisso S. Allenatore: Vivarini V..

Reti: al 28′ pt Koutsoupias I. (Bari) , al 12′ st Koutsoupias I. (Bari), al 30′ pt Sounas D. (Catanzaro) , al 45’+1 pt Verna L. (Catanzaro) .

Ammonizioni: al 32′ st Diaw D. (Bari), al 9′ st Veroli D. (Catanzaro), al 36′ st Miranda K. (Catanzaro).

Espulsioni: al 38′ st Miranda K. (Catanzaro).