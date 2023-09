White Stone: “Oltre la Soglia di Confine” a Pulsano 

di Vincenzo Ludovico

La Società Coop. Museion di Taranto, gestore delle attività culturali e museali del M.A.P. e la VLogos Management, in qualità di project management office, con la messa in opera della rassegna “White Stone: Oltre la Soglia di Confine…” offrono una nuova esperienza sensoriale e un tour esperienziale che accende il cuore, cullando l’anima con i valori di cui sono portatrici le emozioni che sono in grado di suscitare, attraverso un’immersione notturna all’interno delle possenti mura dell’ex Convento dei Padri Riformati di Pulsano (TA), illuminate da un insolito chiarore, gettando luce su percorsi museali delle sale espositive del MAP (Museo Archeologico Pulsano) e dei suoi singolari reperti, attraverso un tour experience, impreziosito da incursioni evocative di teatro-danza in site specific performance.



La produzione ha elaborato per sabato 30 settembre 2023, con un doppio turno di ingresso: ore 21:00 e 23:00, un nuovo modello di valorizzazione e promozione dell’attrattore territoriale a valenza turistico-culturale, inteso come grande contenitore di iniziative culturali e non solo.



Shorts promozionali del territorio atti alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, attraverso arti performative, coadiuvate dallo storytelling esperienziale.

Stando all’idea della direzione artistica e creativa, “Hekate”, divinità delle soglie ultraterrene, il personaggio mitologico su cui è filato « Il fil rouge dello spettacolo evoca luce e ombra, bianco e nero, spazio sacro luminoso e oscuro delimitato da bande liminali purpuree di tipo rituali oltre la soglia del confine da oltrepassare ».



I quadri scenici evocano un’atmosfera di silenzio siderale: sulla Luna il suono non esiste ma, dirama la sua voce d’oltre spazio al tempo stesso di armonia cosmica.



Il fuoco, elemento distintivo della fiaccola infera della guida ultraterrena, dal sapore evanescente, allieterà calde emozioni.

I quadri scenici coadiuvati da incursioni evocative di teatro-danza sviluppano il legame tra mito e valorizzazione del luogo sottoforma di site specific performance.

Scene di vita quotidiana o mitologica vive, plastiche e suggestive, capaci ancora oggi di comunicare ed emozionare tanto allora quanto oggi, epoca innovativa e tecnologica, resa possibile anche dalla narrazione sensoriale dello storytelling.



Il concept studiato appositamente per quei luoghi di forte impatto emozionale come la suggestiva cornice del Convento dei Padri Riformati di Pulsano e il museo archeologico ubicato al suo interno, si basa su un tour interattivo e immersivo su due livelli distinti: il primo consente al pubblico di visitare l’allestimento delle sale espositive del museo, di accedere alle audioguide e alcuni contenuti fotografici e testuali, spostandosi agilmente nei luoghi in cui la collezione archeologica del M.A.P.(Museo Archeologico di Pulsano).



Si proseguirà per il secondo livello pian terreno, in aggiunta ad altri spazi suggestivi del contenitore culturale che è l’attuale struttura dell’ex Convento dei Padri Riformati, terminato nel 1709, ovverosia l’elegante cornice del chiostro, spazio performativo della seconda parte del tour esperienziale e l’affascinante ex refettorio, sede di un interessante cenacolo affrescato datato 1727 e realizzato dall’artista frescanteGiuseppe Bianco. Ad allietare altri sensi, sarà anche l’apericenasensoriale, studiato appositamente per l’occasione a cura del mainpartner Vip ’55 Coffe Bar Aperitif da degustare in una graziosa location d’eccezione.



L’idea progettuale, con direzione creativa e artistica a firma del project manager Vincenzo Ludovico “White Stone: Oltre la soglia di confine …” , è una coproduzione VLogos Project Management & Communication Office, il network ARTSalentoe ISTES – Istituto Scienze Turistiche e Sociali Arte e Restauro di Lecce.

L’evento nasce dalla cooperazione tra svariati enti operanti nell’ambito sei Beni Culturali come: Museion Soc. Cooperativadi Taranto, il BiMAP – Polo Biblio Museale (Biblioteca P. Mandrillo) e il MAP (Museo Archeologico di Pulsano) e patrocinato dal Comune di Pulsano (Sindaco Pietro D’Alfonso), Assessora alla Cultura e Spettacolo (Antonella Lippolis) e dal Consigliere al Turismo e Marketing Territoriale ( Donatello Medici) dalla Provincia di Taranto, Regione Puglia (Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Gianfranco Lopane e Consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari), Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese e dal G.A.L.Magna Grecia. Il tour esperienziale oltre alla consueta visita, unisce varie forme di espressione artistica e performativa. Il progetto artistico è sostenuto dal main sponsor 50 Brookliyn di Marco Testa, grazioso pub americano nato nel 2021 dal tipico stile americano specializzato in pietanze tipiche italo-americane, con un focus su quelle pugliesi.

Il tour esperienziale oltre alla consueta visita, unisce varie forme di espressione artistica. Le incursioni evocativo-performativesaranno realizzate da: Serena Arco, danzatrice professionista ed interprete d’eccezione, nel ruolo di Hekate “Sorella della Luce Lunare”, Noemi Pernisco, performer poliedrica, nel ruolo di Hekate “Sorella delle Ombre” e Simona Cucci, voce narrante a tratti fuoricampo, nel ruolo di guida evanescente e di HekateTriforme, dai versi Ellenici in Greco antico. Oltre la soglia di confine, nella sua singolare complessità rappresenta un programma attraente dal punto di vista artistico e delle iniziative turistiche di riscoperta e valorizzazione dei luoghi storici e delle tipicità del contesto locale che, in quel momento diviene teatro del medesimo progetto e ogni appuntamento è concepito per valorizzare il connubio tra: arte, danza, scrittura, storia architettura, e tradizioni che caratterizza la nostra terra. Sono previsti pertanto percorsi integrati di conoscenza del patrimonio, alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche ma anche delle tradizioni del patrimonio culturale locale. Oltre la soglia di confine è un percorso sulle identità: segni, riti, luoghi storici, si fondono in una visione moderna e contemporanea dell’arte in tutte le sue sfaccettature impreziosite da performance artistiche, accompagnate dal copywriting emozionale vergato, appositamente tendendo ad integrarsi nei beni culturali per darne ampia valorizzazione e promozione. Un programma itinerante, presso strutture museali, conventi, castelli o altro genere di dimore storiche che pone uno sguardo sulle bellezze del panorama storico e popolare locale.

L’abbinamento danza-scrittura e narrazione dei luoghi porterebbe lo spettatore a rivivere i luoghi sotto un’ottica diversa. Ulteriore finalità è quella di offrire, ai turisti un programma artistico e culturale capace di coinvolgere i sensi ed evidenziare contemporaneamente le peculiarità del territorio per mettere al centro dell’attenzione anche la bellezza di luoghi. Il concept ha la caratteristica comune di utilizzare come palcoscenico e scenografia siti naturali, piazze, strade o scorci architettonici evidenziando in questo modo le particolarità locali: le performance diventano parte intrinseca del paesaggio con l’incarico di stupire e trascinare il pubblico in un turbinio di luci, suoni, colori ed emozioni, adattandosi ai luoghi in site specific, appunto.

L’Il tour esperienziale sarà dunque, impreziosito dal leitmotiv Candle Flame Convent , montaggio ritmico generate dalla sensibilità e dal corpo degli artisti, in una dimensione sonoro-visuale e testuale che risente con efficacia del luogo e degli spazi di residenza artistica in cui si realizza, quindi il M.A.P. e il Chiostro del Convento dei Padri Riformati di Pulsano (Ta). Un semplice atto di poesia e un sogno, paradossalmente, capace di immergerci, lasciandoci cullare dalla luce fioca delle candele nella realtà delle nostre più intime emozioni.

Sito nelle sale del bellissimo settecentesco Convento dei Padri Riformati a Pulsano (TA), il Museo Archeologico di Pulsano (MAP), è stato inaugurato il 12 dicembre 2019 le cui attività culturali e progettuali sono affidate alla Società Coop. Museion di Taranto. Al suo interno si possono ammirare numerosi reperti, rinvenuti sul territorio di Pulsano e non solo. La sezione finale del museo, dunque, la Conquista Romana del territorio, presenta reperti assai affascinanti, uno in particolar modo è anche il séma, il segnacolo e identità visiva del medesimo museo, ossia una statua in marmo bianco, rinvenuta presso i resti di una Villa Romana nella c.da Luogovivo, uno dei litorali pulsanesi: l’ effigie raffigurante Silvano, divinità italica delle campagne e dei boschi, campi coltivati ma anche di qualcos’altro di ben più singolare, il perimetro sacro, sintetizzando un’altra divinità primordiale che èHekate. Da qui, appunto, nasce l’idea di realizzare un concept che valorizza il reperto in sé, contestualizzandolo anche come cultural project, abbracciato in toto dal Comune di Pulsano ma soprattutto dalla Coop. Museion che è una PMI innovativa nel settore della valorizzazione e gestione dei Beni Culturali. Fondata da un gruppo già operante nel dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, oggi guidata dal presidente dr. Francesco Carrino, si occupa di tutti gli aspetti che riguardano la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali in strettissima collaborazione con le Soprintendenze, i Poli Museali e le Istituzioni territoriali. Dallo scavo archeologico (OS25) all’allestimento di nuovi musei, tutti i progetti si avvalgono dell’ausilio delle tecnologie informatiche più avanzate. Da anni allestisce musei avvalendosi di metodologie sempre più innovative, dando il massimo spazio alle ricostruzioni, alla didattica ed alle tecnologie digitali, in un continuo dialogo con le Istituzioni ed i progettisti.