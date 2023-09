Come si sono concluse le partite della Serie D girone H

La Serie D girone H ha visto alcune partite emozionanti e sorprendenti nella quarta giornata. Due squadre sono ancora a punteggio pieno, mentre una si è fermata sul più bello. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Team Altamura e Martina Calcio 1947 in testa

Il Team Altamura ha confermato il suo ottimo momento di forma battendo la Palmese 1914 per 3-0. La squadra pugliese ha sfruttato un autogol dei calabresi e le reti di Bertolo e Loiodice per portarsi a 12 punti in classifica.

Il Martina Calcio 1947 ha fatto altrettanto, vincendo per 3-2 contro il Rotonda Calcio. I martinesi hanno rimontato un doppio svantaggio.

Fidelis Andria 2018 fermata dal Casarano Calcio

La Fidelis Andria 2018 ha perso l’occasione di restare in vetta, pareggiando per 1-1 sul campo del Casarano Calcio. I biancazzurri erano passati in vantaggio con Martinez, ma hanno subito il pareggio dei salentini al 50′ del secondo tempo con Perez. La Fidelis Andria 2018 resta a 10 punti, mentre il Casarano Calcio sale a 7.

Paganese Calcio 1926 e Gelbison le sorprese della giornata

Le due squadre campane hanno regalato delle prestazioni convincenti e dei risultati importanti.

La Paganese Calcio 1926 ha travolto il Matera per 4-1.

Il Gelbison ha fatto ancora meglio, vincendo per 4-1 in trasferta contro l’U.S. Angri 1927, che resta ultima a zero punti.

Pareggi a reti inviolate per Bitonto Calcio, Barletta 1922, Città Di Fasano e Manfredonia Calcio 1932

Le altre quattro partite della giornata si sono concluse senza gol.

Il Bitonto Calcio ha tenuto a bada il Pol. SantaMaria Cilento, il Barletta 1922 ha pareggiato con il Gallipoli Calcio, il Città Di Fasano ha diviso la posta in palio con il Manfredonia Calcio 1932 e il FBC Gravina ha battuto di misura il Nardò.

La classifica della Serie D girone H vede quindi il Team Altamura e il Martina Calcio 1947 in testa con 9 punti, seguiti dalla Fidelis Andria 2018 e Paganese Calcio 1926 con 7 punti.