Preseason 2023: sabato 23 e domenica 24 il secondo Memorial Castiglia

Assieme a Bcc Tecbus Castellana Grotte ci saranno Wow Green House Aversa, Aurispa Delcar Lecce e Leo Shoes Casarano per un quadrangolare in memoria di Franco, scomparso a maggio 2022, allenatore e uomo di sport entrato nella storia di tantissimi club pugliesi di pallavolo.



Dopo i due test con Bari e Taranto, continua il percorso della Preseason 2023 per la Bcc Tecbus Castellana Grotte in vista del prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.



Sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, al Pala Grotte di Castellana, in programma la seconda edizione del Memorial Franco Castiglia, organizzato dalla famiglia in collaborazione con New Mater Volley e Materdominivolley.it e con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte.

Sarà l’occasione per ricordare e onorare la figura di Franco (già protagonista sulla panchina della Bcc Castellana, in qualità di componente dello staff tecnico, di una promozione in serie A1 e della vittoria della Coppa Italia A2), allenatore e uomo di sport entrato nella storia di tantissimi club pugliesi di pallavolo, scomparso improvvisamente a maggio 2022.



Sul gommato del Pala Grotte, un quadrangolare che vedrà la partecipazione, oltre che dei gialloblù allenati da coach Simone Cruciani, anche della Wow Green House Aversa (altra formazione di serie A2), della Aurispa Delcar Lecce e della Leo Shoes Casarano (due squadre pugliesi di serie A3).

Si comincia sabato 23 settembre 2023 alle ore 16 con le semifinali Aversa – Lecce e a seguire Castellana Grotte – Casarano. Domenica 24 settembre 2023, invece, a partire dalle ore 15,30 prima la finale per il terzo e quarto posto e a seguire la finale per il primo e secondo posto.

L’accesso al Pala Grotte in occasione del Memorial Franco Castiglia è libero e gratuito.

In entrambe le giornate, sarà possibile prenotare il proprio abbonamento per la stagione 2023/2024 alle gare interne della Bcc Tecbus Castellana Grotte.