Incendio in casa – prete salva una donna a Miggiano

Un episodio di eroismo si è verificato nella sera del 21 settembre a Miggiano, in provincia di Lecce, dove un prete ha salvato una donna da un incendio scoppiato nella sua casa. Il sacerdote, don Stefano De Paola, si trovava di passaggio in via Scalella quando ha notato del fumo uscire da una finestra. Ha subito chiamato i soccorsi e ha avvertito la proprietaria del pericolo.

Il rogo causato da un fornello acceso

I vigili del fuoco del distaccamento di Tricase sono intervenuti prontamente e hanno spento le fiamme, che si erano originate da un fornello del piano cottura lasciato acceso per errore. La donna, che si trovava all’interno dell’abitazione, non si era accorta di nulla e stava dormendo. Grazie all’azione tempestiva del prete, è stata messa in salvo e non ha riportato ferite o intossicazioni.

Un gesto di solidarietà e coraggio

L’episodio ha suscitato ammirazione e gratitudine nei confronti di don Stefano De Paola, che ha dimostrato solidarietà e coraggio. Il sacerdote ha dichiarato di aver agito d’istinto e di aver seguito il suo dovere di cristiano. Ha anche espresso la sua vicinanza alla donna coinvolta nell’incendio e ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro intervento.