Gianmarco Carroccia: il nuovo Lucio Battisti a Portici d’Estate

Martina Franca, 23/09/ 2023 Gianmarco Carroccia, Il Nuovo Lucio Battisti, in Scena a “Portici d’Estate”, Il Prestigioso Evento di Moda e Spettacolo che si svolgerà a Martina Franca dal 10 al 12 Novembre p.v. che si preannuncia già uno dei più grossi eventi in quel periodo in Italia

-L’eco di una voce, quella di Gianmarco Carroccia che risuona potente nel panorama musicale italiano porta con sé il ricordo di Lucio Battisti.

Stiamo parlando del talento emergente, Gianmarco Carroccia che sta facendo soldout in tutti i teatri italiani ed ha avuto anche gli applausi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante uno spettacolo a Montecitorio.

Con una voce e interpretazione che hanno catturato l’attenzione nazionale, Carroccia si sta rapidamente affermando come il “nuovo Battisti”.

Accompagnato dalla leggenda musicale Mogol, la coppia ha illuminato i teatri di tutto il Paese, amalgamando classicismo e innovazione.

Nella prossima ed ultima edizione di “Portici d’Estate”, una delle manifestazioni più grandiose di moda e spettacolo degli ultimi trent’anni e che ha visto la partecipazione di oltre 300 dei più grandi artisti italiani, avrà l’onore di accogliere Gianmarco accompagnato da un quartetto in ben due serate, quella dell’11 e quella del 12 agosto prevedendo un soldout anche a Martina Franca.

L’evento, curato dall’Associazione Events & Promotion e da Antonio Rubino Organizzazioni. vedrà Carroccia in due serate speciali, accompagnato da un quartetto, in un tributo a Battisti.

La manifestazione Portici d’Estate si svolgerà a Martina Franca dal 10 al 12 agosto e, oltre a Carroccia, vedrà la partecipazione di stelle come Maria Grazia Cucinotta, Paolo Ruffini e Beppe Convertini. E questo è solo l’inizio, poiché sono attesi molti altri grandi nomi nel panorama dello spettacolo.

Sono intanto stati messi in prenotazione soltanto 100 abbonamenti al costo di €50 ciascuno, rendendo questa un’opportunità esclusiva.

Per informazioni e prenotazioni il numero è 0804800600.

