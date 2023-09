San Giorgio Ionico: Presentazione del progetto della prima casa di comunità nella provincia di Taranto

In una cerimonia che vedrà la partecipazione di importanti figure dell’ambito sanitario e politico, il Sindaco di San Giorgio Ionico, Dott. Cosimo Fabbiano, ufficialmente consegnerà il cantiere alla ditta appaltatrice ICOSER SrL per la realizzazione della prima Casa di Comunità (CdC) nella provincia di Taranto. L’evento si svolgerà martedì 26 settembre alle ore 10 in Piazza Kennedy, simbolo di un futuro proiettato verso una migliore assistenza sanitaria territoriale.

La Casa di Comunità sarà una nuova struttura socio-sanitaria che entrerà a far parte del Servizio Sanitario Nazionale, seguendo il progetto innovativo del Ministero della Salute, che mira a potenziare e sviluppare l’assistenza sanitaria territoriale, ridefinendo le funzioni e il coordinamento delle realtà già presenti nel territorio.

Il Comune di San Giorgio Ionico ha abbracciato questa visione sin dal 2018, quando ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la ASL di Taranto per la realizzazione di un poliambulatorio nei locali dell’immobile di proprietà comunale sito in Piazza Kennedy, un tempo conosciuto come l’ex mercato coperto. Questa visione ambiziosa è ora diventata una realtà concreta grazie all’impegno costante dell’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Cosimo Fabbiano e dalla consigliera delegata Dott.ssa Cosima Farilla.

La cerimonia vedrà, come dicevamo, la partecipazione di figure di spicco nel settore della sanità, tra cui il Direttore Generale della ASL di Taranto, Dott. Vito Gregorio Colacicco, la Direttrice del Distretto ASL 6 di Grottaglie, Dott.ssa Giusi Ronzino, e il RUP Ing. Paolo Moschettini.

Il Sindaco Fabbiano ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo, ottenuto grazie a un lungo lavoro di coordinamento con la Direzione Generale della ASL di Taranto. L’apertura di questa struttura avrà un impatto significativo sulla vita dei cittadini, offrendo loro una vasta gamma di servizi sanitari senza la necessità di spostarsi nel comune capoluogo o in altri comuni della provincia.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Direzione Generale della ASL di Taranto, in particolare al Direttore Colacicco e all’ing. Moschettini, così come a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto sin dall’inizio. Tra questi, la Dott.ssa Cosima Farilla, il Dott. Pietro Venneri, l’Arch. Lucia Restano e l’attuale Assessore ai LL.PP. Dott. Andrea Tripaldi hanno giocato un ruolo chiave nella realizzazione di questa importante infrastruttura sanitaria.

La Casa di Comunità di San Giorgio Ionico rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l’assistenza sanitaria sarà più accessibile e conveniente per tutti i cittadini della provincia di Taranto. La sua apertura è attesa con grande entusiasmo dalla comunità locale e segna un punto di svolta nell’ambito della sanità territoriale.