New Mater Volley – Al via la campagna abbonamenti

“Sostieni il mondo in gialloblù”

Aperta in settimana la possibilità di prenotare la propria presenza alle 13 gare interne da giocare al Pala Grotte di Castellana per il campionato nazionale serie A2 di pallavolo maschile della Bcc Tecbus Castellana Grotte: è un invito a vivere da vicino, tutti insieme, una nuova stagione sportiva con il grande volley.



Al via, in questi giorni, la campagna abbonamenti 2023/2024 della New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. “Sostieni il mondo in gialloblù” è un invito a condividere le emozioni della grande pallavolo nazionale, a vivere da vicino e tutti insieme una nuova esaltante stagione sportiva.



Si parte con la formula sostenitore: 100 euro in un’unica rata per tutte le 13 gare interne da disputare al Pala Grotte di Castellana per il campionato più eventuali gare di post season e Coppa Italia. Possibile sottoscrivere anche la tessera a costo ridotto (80 euro) per le categorie over 65 e under 12.



È possibile prenotare il proprio abbonamento, dal lunedì al venerdì, negli orari pomeridiani di allenamento, presso il Pala Grotte in via Renato dell’Andro e presso Casa Mater – Palestra IISS Angelo Consoli in via Rosatella a Castellana Grotte.

Già domani, venerdì 23, e sabato 24 settembre 2023, in occasione della seconda edizione del Memorial Franco Castiglia, quadrangolare in programma proprio al Pala Grotte, sarà possibile prenotare il proprio abbonamento e scegliere di sostenere la New Mater Volley nella stagione sportiva 2023/2024.