Il sindaco Vitantonio Petronella sul ricorso al TAR del centrodestra, la risposta Il sindaco di Altamura prof. Vitantonio Petronella, come si legge in una nota social, viste le numerose domande pervenute attraverso i diversi canali social e non, e l’impossibilità di rispondere a tutti in tempo reale, ha deciso di attivare una formula di “prossimità“.

Sulla sua pagina Fb ha risposto alla coalizione Polis 2030 ed a tutti i cittadini di Altamura : “Cari cittadini, come probabilmente saprete, otto consiglieri comunali di minoranza hanno depositato un ricorso giudiziario con cui contestano l’esito delle ultime Elezioni Amministrative.

Nulla posso dire in ordine al contenuto del ricorso, dato che i proponenti hanno ritenuto di condividerlo a mezzo stampa e social network ancor prima di notificarlo ai diretti interessati. Questa condotta tradisce evidentemente il tentativo, non il primo per la verità, di creare “tribunali paralleli” dove celebrare processi mediatici di dubbia fondatezza.

Non intendo alimentare, né ora né nelle prossime settimane, questo teatrino.

Ci difenderemo, invece, con forza e determinazione, dinnanzi all’Autorita’ Giudiziaria competente, al cui operato guardiamo con fiducia e rispetto.

Nel frattempo, continueremo a dedicare le nostre migliori energie a realizzare il programma sul quale abbiamo raccolto il vostro consenso e la vostra fiducia, rispondendo con il lavoro quotidiano ad ogni tentativo di distogliere l’attenzione dalle questioni più importanti per la città”.