Monteparano – Sfilata benefica in piazza

In passerella donne slim e curvypasserella donne slim e curvy

Sabato 23 settembre, nella centrale Piazza Castello a Monteparano, nell’ambito della seconda edizione del torneo di calcio balilla umano, si parlerà anche di disturbi alimentari, tema sensibile che verrà affrontato attraverso una sfilata di donne comuni curvy e slim, le cui caratteristiche fisiche non hanno alcun prototipo standard.

Mamme, lavoratrici ma anche donne che combattono contro il cancro, pronte a dimostrare con la loro bellezza e simpatia come attraverso la consapevolezza di sé stesse ci si possa sentire felici comunque, senza dover necessariamente seguire e imitare falsi miti.



Le coreografie e il portamento saranno curati dalla tarantina Alessia Pentassuglia, esperta del settore, che attraverso l’atteggiamento delle “modelle” in passerella mira a far aumentare l’autostima.



All’evento benefico organizzato tra gli altri da Andrea Nobile dell’Erav emergenza radioamatori volontari, interverranno il sindaco di Monteparano e diversi sponsor che hanno deciso di sostenere l’iniziativa, ma ci sarà spazio anche per il cabaret, per il nutrito corpo di ballo e per le esibizioni di cantanti delle zone limitrofe.



Tutte persone di buon cuore che si sono rese disponibili per regalare alle donne coinvolte

una serata magica e indimenticabile. L’obiettivo è lanciare un forte messaggio positivo: ciò che conta è il nostro animo; il corpo è solo una sagoma che lo riflette. Durante la serata, ci sarà una interpretazione mimica e musicale sul tema principe, i disturbi alimentari, ideata sempre dalla brava coreografa Alessia Pentassuglia.

Il poeta Dino Maiano decanterà le sue rinomate e pregevoli liriche, come ad esempio, “Io resto” e il Bacio”, reduci da premi regionali.