Francesca Romano Fiorentini è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Taranto

Il Capitano Francesca Romana Fiorentini è stata ufficialmente designata come il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Taranto a partire dal 13 settembre. La nomina arriva a seguito del trasferimento del Maggiore Gabriele Di Donna, che ha lasciato l’incarico per assumere nuove responsabilità a Livorno.

Nata a Rieti nel 1991, il Capitano Fiorentini ha intrapreso una carriera di grande prestigio nell’Arma dei Carabinieri. Dopo aver completato il suo percorso formativo all’Accademia Militare di Modena e aver frequentato la Scuola Ufficiali di Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, dimostrando un eccezionale impegno e dedizione agli studi.

La sua carriera militare ha avuto inizio presso la scuola allievi Carabinieri di Iglesias, dove ha svolto il ruolo di Comandante di Plotone. Grazie alle sue competenze e al suo impegno, è rapidamente avanzata attraverso le fila dell’Arma dei Carabinieri, accumulando esperienza preziosa nell’ambito delle operazioni territoriali.

Prima di assumere il comando a Taranto, il Capitano Fiorentini ha ricoperto ruoli di grande responsabilità in diverse località. In particolare, ha servito come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile a Modena, contribuendo in modo significativo alla sicurezza e al benessere della comunità locale.

Successivamente, è stata trasferita a Gardone Val Trompia (BS), dove ha svolto l’incarico di Comandante di Compagnia. Durante questo periodo, ha proseguito la sua formazione accademica, conseguendo una laurea in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici, dimostrando la sua versatilità e la sua passione per l’apprendimento.

Il Capitano Fiorentini è nota non solo per la sua dedizione al servizio pubblico ma anche per il suo impegno nella formazione e nell’educazione continua. La sua nomina come Comandante della Compagnia Carabinieri di Taranto è un ulteriore riconoscimento delle sue competenze e della sua leadership.

Taranto accoglie dunque il Capitano Francesca Romana Fiorentini come il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri, augurandole successo in questa nuova sfida e riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella tutela della sicurezza e del benessere della città e della sua comunità.