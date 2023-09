Si tuffa in mare è muore, tragedia a Santa Maria di Leuca

Secondo le prime informazioni emerse, sembra che il turista milanese abbia subito un improvviso malore dopo essersi tuffato in mare.

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino presso Santa Maria di Leuca, nelle vicinanze delle tre Porte, una delle località più frequentate dai turisti in questa zona della Puglia. La vittima, un uomo di 73 anni, originario di Milano, stava trascorrendo una giornata di vacanza in compagnia della moglie a bordo di un catamarano che partecipava a mini-tour lungo la suggestiva costa.Dopo essersi tuffato in acqua, l’uomo ha manifestato segni di difficoltà che hanno destato immediata preoccupazione tra i presenti. I passeggeri e l’equipaggio della motonave hanno prontamente reagito, cercando di fornire aiuto e supporto al malcapitato. Nel frattempo, la capitaneria di porto di Gallipoli è stata allertata e ha inviato una squadra di soccorso sul luogo dell’incidente.Nonostante gli sforzi congiunti per salvarlo, purtroppo per il turista milanese non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Nelle ore successive, sono stati eseguiti i rilievi di rito al fine di stabilire le dinamiche precise dell’accaduto. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se il malore subito dall’uomo sia stato provocato da cause preesistenti o da altri fattori concomitanti.Si tratta di un episodio che getta una luce di tristezza su una giornata di svago e relax, sottolineando quanto sia importante prestare sempre massima attenzione alla propria salute e al proprio benessere anche durante momenti di vacanza e divertimento. Le autorità invitano tutti i cittadini e i turisti a praticare attività ricreative in modo responsabile, prendendo le necessarie precauzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.