Monza e Lecce pareggiano 1-1

Colpani risponde a Krstovic, poi Falcone para tutto.

Cronaca: Nel primo tempo, entrambe le squadre sono riuscite a trovare la via del gol. Il Lecce ha aperto le marcature con Krstovic, mentre il Monza ha risposto con Colpani.

Nella ripresa, la partita ha visto un’espulsione per Baschirotto del Monza, ma il portiere del Lecce, Falcone, si è dimostrato inarrestabile, respingendo tutti gli attacchi avversari.

FINALE: Nel finale della partita, anche Caldirola del Monza è stato espulso, ma la squadra di D’Aversa ha mantenuto la sua imbattibilità.

Lecce abbonato ai rigori a Monza: due in due minuti. Dal 28 maggio al 17 settembre, sono trascorsi solamente 120 secondi: dal penalty che ha garantito la salvezza ai salentini nella penultima partita della scorsa stagione al rigore trasformato da Krstovic dopo appena 40 secondi dall’inizio della partita.

L’anno scorso, il gol segnato al Monza è arrivato al 101º minuto, grazie a Colombo. Questa volta, Colombo ha fatto il suo esordio da titolare con un’altra maglia.

Il momento cruciale è stato causato da Caldirola e Sorrentino, con Almqvist che è stato travolto. Per l’ex giocatore del Pescara, che ha sostituito Di Gregorio tra i pali a causa di un infortunio alla testa nell’allenamento pre-partita, è stato un esordio incandescente. Krstovic non ha fallito il calcio di rigore e diventa così il primo giocatore del Lecce a segnare in rete nelle prime tre partite con la maglia giallorossa.

Tabellino

Monza-Lecce 1-1

Monza: Sorrentino, Izzo, Pablo Marì (1′ st Carboni A.), Caldirola; Birindelli (22′ st Pereira), Gagliardini, Pessina, Ciurria (44’st Kyriakopoulos); Caprari (26′ pt Mota Carvalho), Colpani; Colombo (22′ st Maric). (1 Lamanna, 66 Gori, 7 Machin, 8 Akpa Akprò, 11 Carboni F., 18 Bettella, 38 Bondo, 46 Cittadini, 80 Vignato). All.: Palladino.

Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (29′ st Dorgu); Kaba, Ramadani, Rafia (9′ st Blin); Almqvist (32′ st Touba), Krstovic (32′ st Piccoli), Banda (29′ st Strefezza). (21 Brancolini, 10 Oudin, 11 Sansone, 12 Venuti, 16 Gonzales, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 24 Corffitzen, 45 Burnete). All.: D’Aversa.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: nel pt 3′ Krstovic (rig.), 2′ Colpani.

Angoli: 9-1