Sdegno e condanna per l’aggressione razzista nel parco Rossani in Bari Il 20enne Alessio Blasi, reo di aver colpito la vittima, un 24enne senegalese in data 5 aprile 2022 nel parco Rossani in Bari, con calci e pugni e aver inferto un pugno all’occhio sinistro, provocando la perdita permanente della vista alla vittima, è stato condannato dal Tribunale di Bari a scontare otto anni di reclusione.

L’aggressione sarebbe partita in seguito ad una discussione per futili motivi, riferita a qualche sguardo scambiato fra i due: dopo il diverbio, il 20enne minacciò il 24enne senegalese e gli rivolse insulti razzisti.

Il collegio, presieduto dal giudice Ambrogio Marrone, ha riconosciuto le aggravanti dell’odio razziale e dell’aver commesso il fatto in presenza di minori, ma ha anche riconosciuto le attenuanti generiche in favore dell’imputato.

Nel corso dell’ultima udienza, svoltasi a maggio, la pm Isabella Ginefra aveva chiesto la condanna a sette anni di reclusione.

I giudici hanno anche disposto il risarcimento dei danni in favore della vittima, da quantificarsi in sede civile.