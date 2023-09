Balbuzie: come liberarsi da questo ostacolo alla comunicazione

La balbuzie è un disturbo che può limitare la capacità di esprimersi e relazionarsi con gli altri. Molte persone pensano che sia causata da problemi di linguaggio, respirazione o ansia, ma in realtà è un fenomeno complesso che dipende da diversi fattori.

Per superare la balbuzie, non basta correggere la pronuncia o controllare il respiro, ma bisogna intervenire anche sul piano emotivo e psicologico.

Come fare? Ce lo spiegano due esperti in una conferenza informativa gratuita a Bari.

Le cause e i meccanismi della balbuzie

La balbuzie si manifesta con blocchi, ripetizioni o esitazioni nella produzione del linguaggio.

Chi ne soffre spesso cerca di evitare le parole o le situazioni che sente difficili, con conseguenze negative sulla sua autostima, sul suo benessere e sulla sua vita sociale.

La balbuzie non è una malattia, ma un disturbo multifattoriale, cioè determinato dalla combinazione di diversi fattori: linguistici, psico-emotivi, ambientali, fisiologici e organici.

Per capire meglio come si origina e come si può risolvere la balbuzie, giovedì 14 settembre si terrà a Bari una conferenza informativa aperta a tutti.

I relatori della conferenza

Ad introdurre l’incontro sarà la dott.ssa Chiara Comastri, psicologa ex balbuziente e ideatrice del metodo Psicodizione, un approccio innovativo e personalizzato per il trattamento della balbuzie.

La dott.ssa Comastri ha una lunga esperienza nel campo della riabilitazione del linguaggio e ha tenuto conferenze, seminari e sessioni di formazione in Italia e all’estero.

A seguire, interverrà il dott. Giuseppe Quaratino, ex balbuziente e formatore del metodo Psicodizione. Il dott. Quaratino racconterà la sua storia personale di superamento della balbuzie e illustrerà le tecniche e le strategie per affrontare questo disturbo con successo.

Come partecipare alla conferenza

La conferenza si svolgerà presso il Victoria Parc Hotel a partire dalle ore 18.30. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione al numero 080 555 5555 o via email a info@psicodizione.it.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno porre domande ai relatori e confrontarsi sulle proprie esperienze.

La conferenza sarà anche l’occasione per conoscere il percorso di riabilitazione proposto dal metodo Psicodizione, basato su un lavoro integrato tra aspetti tecnici, emotivi e comunicativi.

Non perdere questa opportunità per liberarti dalla balbuzie e migliorare la tua qualità di vita!