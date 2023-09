Arrestato a Lecce un giovane spacciatore di Nociglia

Un 22enne di Nociglia è stato arrestato a Lecce per spaccio di hashish. La droga era nascosta tra le mascherine.

Due ragazzi fermati dalla polizia in via Gallipoli

Ieri pomeriggio, la sezione volante della Questura di Lecce ha controllato due ragazzi a bordo di un’auto in via Gallipoli. Si trattava di S.C., 22 anni, e di un suo amico 18enne, entrambi di Nociglia e già noti alle forze dell’ordine. I due si sono mostrati nervosi e non hanno saputo giustificare la loro presenza nel capoluogo.

Nascosto tra le mascherine un panetto di hashish

La perquisizione personale dei due ragazzi non ha dato esito, ma quella dell’auto ha portato al rinvenimento di un panetto di hashish del peso di 94 grammi, nascosto tra due mascherine chirurgiche nel portaoggetti. Tra i sedili anteriori c’era anche un borsello con 1.450 euro in contanti. S.C. ha ammesso di essere il proprietario della droga e del denaro, probabilmente provento dello spaccio.

S.C. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato ai domiciliari su disposizione del P.M. della Procura della Repubblica di Lecce.