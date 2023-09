Mongolfiere sulle Gravine: un festival da sogno

Le Gravine sono delle profonde gole scavate dall’erosione nel territorio della Puglia, che offrono uno scenario naturale mozzafiato. Dal 16 settembre all’8 ottobre 2023, queste meraviglie saranno il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: il “Canyon Balloon Festival”, il primo raduno di mongolfiere in Italia.

Un volo tra cielo e terra

Il festival, organizzato dal consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia, porterà in provincia di Taranto decine di palloni aerostatici, provenienti da tutta Italia, per regalare a residenti e turisti una prospettiva unica sul patrimonio naturale della regione. Chi vorrà potrà salire a bordo di una mongolfiera e ammirare dall’alto le Gravine, i borghi antichi, i castelli e le chiese che le circondano. Un’esperienza emozionante e indimenticabile, che si potrà vivere in quattro comuni: Palagianello, Marina di Ginosa, Castellaneta e Laterza.

Un programma ricco di iniziative

Il festival non sarà solo un’occasione per volare, ma anche per scoprire la cultura, la storia e la gastronomia della Terra delle Gravine. Ogni comune coinvolto offrirà un ricco programma di iniziative, tra cui spettacoli, concerti, mostre, laboratori, degustazioni e visite guidate. Tutti i dettagli saranno presentati nella conferenza stampa del 13 settembre alle ore 11.00 nell’Arena del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia (Bari, Fiera del Levante pad. 107).

Il “Canyon Balloon Festival” è promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI azione 6.8 – “Palinsesto PP- TPP Puglia – Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con i Comuni di Palagianello, Ginosa, Castellaneta e Laterza.